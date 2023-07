Israele: presidente Herzog, da Biden grande attenzione per il nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha avuto un colloquio “molto positivo” con l’omologo statunitense, Joe Biden, alla Casa Bianca. Parlando ai giornalisti al termine del bilaterale, Herzog ha affermato che le preoccupazioni statunitensi in merito ala riforma del sistema giudiziario approvata dal governo di Benjamin Netanyahu derivano dalla “grande attenzione nei confronti della sicurezza e del benessere di Israele”. Il nostro Paese, ha aggiunto, è “molto importante per la regione, per il mondo e per gli Stati Uniti: si tratta di un motivo in più per trovare un compromesso adeguato”. Il colloquio si è incentrato anche sulle attività di Hezbollah, sul programma nucleare iraniano e sulla cooperazione regionale. (Was)