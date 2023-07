Usa: DeSantis su Trump, spero che non venga incriminato per l’assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, candidato alla Casa Bianca nel 2024, ha dichiarato di “augurarsi” che l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non venga incriminato nel quadro delle indagini del dipartimento della Giustizia sulle interferenze elettorali nel 2020, culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Durante una intervista esclusiva con l’emittente “Cnn”, DeSantis ha detto che “avere una elezione presidenziale in cui il dibattito si concentra su quanto accaduto quattro anni fa non fa bene a nessuno”. Il governatore ha aggiunto di non volersi “guardare indietro: spero che non venga incriminato, perché non farebbe il bene del Paese”. Questa mattina, Trump ha annunciato di aver ricevuto una lettera da Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini nei suoi confronti, informandolo di essere un “bersaglio” nel quadro dell’inchiesta sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. (Was)