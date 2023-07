Ucraina: Biden vede cardinale Zuppi, focus su assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato alla Casa Bianca il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. Biden, riferisce una nota, ha ringraziato Papa Francesco per la sua “leadership globale”. Il colloquio si è incentrato sugli sforzi della Santa Sede per garantire assistenza umanitaria all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia, e per organizzare il rimpatrio dei bambini ucraini deportati dai russi. (Was)