Ue-Celac: vertice ribadisce le preoccupazioni per la guerra contro l'Ucraina e rinnova la cooperazione fra i due continenti

- Il vertice Ue-Celac (America latina e Caraibi) di Bruxelles si è concluso con una dichiarazione congiunta sottoscritta da 59 Paesi sui 60 partecipanti. Unica defezione il Nicaragua, che non ha sottoscritto il testo per quanto affermato nel paragrafo sul conflitto in Ucraina. "Esprimiamo profonda preoccupazione per la guerra in corso contro l'Ucraina, che continua a causare immense sofferenze umane e sta esacerbando le fragilità esistenti nell'economia globale, limitando la crescita, aumentando l'inflazione, interrompendo le catene di approvvigionamento, aumentando l'insicurezza energetica e alimentare ed elevando i rischi per la stabilità finanziaria", si legge nel testo. "In questo senso, sosteniamo la necessità di una pace giusta e sostenibile. Ribadiamo inoltre il nostro sostegno all'Iniziativa sul grano del Mar Nero e agli sforzi del segretario generale delle Nazioni Unite per garantirne l'estensione. Sosteniamo tutti gli sforzi diplomatici volti a una pace giusta e sostenibile in linea con la Carta delle Nazioni Unite", conclude poi il testo. (segue) (Beb)