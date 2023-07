Ue-Celac: vertice ribadisce le preoccupazioni per la guerra contro l'Ucraina e rinnova la cooperazione fra i due continenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo due giorni di discussioni, in cui si è cercato un accordo unanime per far inserire una ferma "condanna" alla guerra "contro l'Ucraina", il testo è stato sottoscritto con l'espressione "profonda preoccupazione" (al posto di condanna), e la definizione di "guerra contro l'Ucraina" (anziché "in Ucraina"), di fatto indicando la Russia come Paese aggressore. Nella parte finale delle dichiarazioni, è stata però inserita una clausola in cui viene fatta specifica menzione di uno Stato che non ha approvato proprio il capitolo ucraino, pur senza nominare il Nicaragua e il paragrafo in questione. "La Dichiarazione è stata approvata da tutti i Paesi, con un'eccezione dovuta al disaccordo su un paragrafo" si legge nel testo adottato, con buona pace degli altri 59 partecipanti. (segue) (Beb)