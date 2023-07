Ue-Celac: vertice ribadisce le preoccupazioni per la guerra contro l'Ucraina e rinnova la cooperazione fra i due continenti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapporti fra i due continenti che comunque non possono non possono prescindere, come detto a più riprese nel corso del vertice, dalla situazione geopolitica, ancora dipendente dalla guerra in Ucraina. "Credo che la guerra in Ucraina sia una nuova guerra coloniale, ma credo anche che sia una guerra fatta contro i più deboli. Lo vediamo anche con il mancato rinnovo dell'accordo sul grano, che è sempre volontà della Russia, segnale chiaro sul quale credo tutti debbano interrogarsi. Perché usare la materia prima che sfama il mondo come un'arma è un'offesa nei confronti dell'umanità", ha infatti dichiarato Giorgia Meloni nel suo intervento al vertice, ribadendo la ferma condanna dell'Italia, come dei partner europei, allo stop all'Iniziativa dei cereali dal Mar Nero imposto dal mancato rinnovo dell'accordo deciso dalla Russia. "Abbiamo discusso molto del fatto che tutti vogliono che questa guerra finisca. La pace deve essere duratura e giusta e deve essere basata sulla Carta delle Nazioni Unite", ha infine dichiarato in conferenza stampa la presidente dell'esecutivo Ue, Ursula von der Leyen. "Abbiamo discusso esplicitamente dell'importanza della Carta delle Nazioni Unite. È il terreno comune per noi. È presente per ogni singolo Paese nel diritto internazionale ed è nel nostro interesse essere molto forti nel proteggere il diritto internazionale e la Carta", ha aggiunto, concludendo il vertice di Bruxelles con la sintesi più cara ai Paesi Ue e a chi condanna il Cremlino e il presidente russo Vladimir Putin. La Carta delle Nazioni unite e il suo rispetto uniscono il continente europeo, l'America latine a i Caraibi, nella ferma condanna a Mosca e alla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Ad eccezione del Nicaragua. (Beb)