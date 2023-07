Brasile-Germania: Scholz invita Lula a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere della Germania, Olaf Scholz, ha invitato il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, a visitare il suo Paese in occasione della realizzazione della seconda riunione della Consulta inter-governativa di alto livello, in programma a dicembre a Berlino. L'invito è stato formalizzato nel corso di un incontro a margine del vertice Ue-Celac a Bruxelles, in Belgio. Lo riferisce la presidenza brasiliana in una nota. Il presidente Lula ha confermato la sua partecipazione alla riunione della Consulta, a cui parteciperanno rappresentanti di vari ministeri. "L'incontro è previsto per il 4 dicembre 2023, di ritorno dal viaggio del presidente Lula negli Emirati Arabi Uniti dove parteciperà alla Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Cop28), che si svolgerà dal 30 novembre, a Doubai". Consulta inter-governativa di alto livello Brasile-Germania si svolgerà sette anni dopo il primo incontro, tenutosi nell'agosto 2015, a Brasilia, con la partecipazione dell'allora cancelliera tedesca Angela Merkel.(Brb)