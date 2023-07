Trasporti: Cirielli, grazie a Sangiuliano, Salvini e Fs per treno Roma-Pompei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla fine contano i fatti. Il progetto per migliorare la raggiungibilità dei grandi siti archeologici prende forma nel segno di un servizio più efficiente per i turisti soprattutto stranieri. La notizia che il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha definito con il ministro Salvini e con Ferrovie dello Stato l'implementazione della frequenza con cadenza settimanale del Treno diretto Alta Velocità da Roma a Pompei è di grande portata nel segno di un impegno del Governo Meloni a dare risposte con celerità ed efficacia. Ovviamente, nell'ottica che tutto sia perfettibile, ci auguriamo che la Regione Campania contribuisca per consentire l'ulteriore ampliamento dell'offerta". Lo ha dichiarato il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.(Rin)