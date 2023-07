Usa: Nevada, perquisizione nel quadro delle indagini sull’omicidio irrisolto del rapper Tupac Shakur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Las Vegas, in Nevada, ha effettuato una perquisizione nel quadro delle indagini sull’omicidio ancora irrisolto di Tupac Shakur, icona globale della musica rap, avvenuto a seguito di una sparatoria il 13 settembre del 1996. In una nota, la polizia locale ha confermato di avere effettuato una perquisizione nella città di Henderson, in Nevada, senza fornire ulteriori dettagli. “Al momento non abbiamo nulla da aggiungere”, si legge nel comunicato. (Was)