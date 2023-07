© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato in un vertice bilaterale l'omologo della Grecia, Georgios Gerapetritis. L'incontro è avvenuto a margine del vertice Ue-Celac a Bruxelles, in Belgio. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota secondo cui "i ministri hanno discusso questioni di interesse comune nell'agenda bilaterale, nonché questioni globali".(Brb)