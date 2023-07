Usa: documenti Mar-a-lago, per il giudice iniziare il processo a Trump a dicembre è “affrettato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giudice statunitense Aileen Cannon, che sta coordinando il processo nei confronti di Donald Trump, dopo che l’ex presidente è stato incriminato nel quadro delle indagini sui documenti trovati nell’estate del 2022 all’interno della sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida, ha dichiarato che la data proposta dal dipartimento della Giustizia per dare il via al procedimento, a metà dicembre, sarebbe “un po’ affrettata”. Durante una udienza preliminare a Fort Pierce, alla quale hanno partecipato i legali di Trump e lo staff di Jack Smith, il consigliere speciale nominato per coordinare le inchieste sull’ex presidente, la giudice ha detto che la richiesta delle autorità “sembra un po’ affrettata”, e che casi del genere “hanno bisogno di più tempo”. La giudice non ha ancora deciso una data definitiva per iniziare il processo, precisando però di essere intenzionata ad agire “tempestivamente”. La Cannon ha anche chiesto ai legali di Trump di fornire una tempistica ragionevole per alcuni passaggi relativi alla fase preliminare del processo. Gli avvocati hanno risposto di poter concludere le analisi relative alle prove presentate contro Trump entro il novembre di quest’anno. (Was)