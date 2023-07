© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha invitato il cancelliere federale dell'Austria, Karl Nehammer, a visitare il Paese. L'incontro è avvenuto a margine del vertice Ue-Celac a Bruxelles, in Belgio. Lo riferisce la presidenza brasiliana in una nota in cui evidenzia che "i due leader hanno discusso delle relazioni bilaterali". (Brb)