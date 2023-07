Difesa: segretario Usa andrà in Australia e in Papua Nuova Guinea la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, si recherà in visita in Australia e in Papua Nuova Guinea, la prossima settimana. Austin, riferisce una nota, andrà prima a Port Moresby, dove incontrerà il primo ministro, James Marape; il suo omologo, Win Bakri Daki; e i vertici militari del Paese. Al centro dei colloqui ci sarà il futuro della partnership militare tra Stati Uniti e Papua Nuova Guinea, oltre alla sicurezza e alla stabilità della regione indopacifica. Il segretario andrà poi in Australia, dove ha in programma un bilaterale con il suo omologo, Richard Marles. Austin, insieme al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parteciperà poi alle consultazioni annuali bilaterali tra i due Paesi, dedicate alla cooperazione internazionale e nella regione indopacifica. (Was)