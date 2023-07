Russia: Casa Bianca, da sospensione accordo sul grano rischi per la sicurezza alimentare in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione russa di sospendere l’accordo per il transito del grano ucraino nel Mar Nero ha un impatto significativo sulla situazione già precaria relativa alla sicurezza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’Ucraina mentre si difende da questa aggressione, e a lavorare per portare il grano e i generi alimentari ai Paesi che ne hanno più bisogno”, ha detto. (Was)