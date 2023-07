Imprese: rinnovata partnership tra AC Milan e Banco BPM (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da quest’anno, il connubio si arricchisce di un nuovo tassello, quello culturale: saranno attivate iniziative in cui il patrimonio artistico di proprietà di Banco BPM sarà messo a disposizione della community rossonera. Anticipando questo ulteriore aspetto di collaborazione, questa sera l’artista Fabrizio Vendramin - durante l’evento che ha sancito il rinnovo della partnership – ha realizzato un’opera che racchiude gli elementi caratterizzanti dei due brand e che sarà successivamente messo all’asta, il cui ricavato andrà a implementare le attività di Fondazione Milan all’interno dell’HUB di via Appennini. L’opera porterà anche la firma delle calciatrici Laura Fusetti, Christy Grimshaw e Guðný Árnadóttir, dei calciatori Christian Pulisic, Marco Sportiello e Luka Romero e di Mister Stefano Pioli. “La partnership che ci lega ad AC Milan da dieci anni e che oggi rinnoviamo – commenta l’Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna - promuove un rapporto di significativa collaborazione con una realtà storica e di successo, nata e cresciuta nel nostro stesso contesto territoriale: un brand prestigioso, protagonista dello sport a livello mondiale. Questa partnership ci permette di condividere i valori dello sport quali spirito di squadra, passione, impegno laddove lo sport è sinonimo di educazione, formazione, responsabilità sociale e integrazione. Inoltre, questo accordo vede ancora una volta al centro il mondo dei giovani, attraverso la nostra vicinanza a numerose scuole calcio in cui sono coinvolte migliaia di famiglie e agli adolescenti delle scuole superiori tramite gli incontri promossi con l’iniziativa “Tutti i colori dello sport”. Allo stesso modo – prosegue Giuseppe Castagna – il rinnovo della sponsorship del team femminile rappresenta un’occasione importante per sostenere l’uguaglianza di genere e il rispetto, valori essenziali che la Banca sta portando avanti al proprio interno con progetti mirati”. (Com)