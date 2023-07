Omicidio Bricca: Gip, i Toson hanno accettato il rischio dell’evento morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indizi “convergono tutti verso l'elemento catalizzatore e rafforzativo rappresentato dal movente del fatto di sangue, che rappresenta la violenta reazione dei Toson contro l'affronto subito il giorno precedente, con conseguenze anche gravemente dannose per un soggetto a loro vicino”. Lo scrive nell’ordinanza con la quale il Gip di Frosinone Antonino Bragaglia a disposto la misura cautelare della detenzione in carcere per Mattia e Roberto Toson, indagati per l’omicidio di Thomas Bricca avvenuto il 30 gennaio ad Alatri. E’ convinzione “di questo giudicante – continua il Gip - che l'obiettivo designato della sparatoria fosse” un giovane straniero “che domenica 29 aveva (probabilmente) organizzato e (sicuramente, come dimostra la visione attenta delle immagini in atti sopra descritte) sollecitato e diretto l'aggressione collettiva al gruppo Toson, e che per una tragica coincidenza, lunedì 30 indossava un giubbotto dello stesso tipo e colore (bianco) di quello di Thomas Bricca”. (segue) (Rer)