Ue-Celac: vertice ribadisce le preoccupazioni per la guerra contro l'Ucraina e rinnova la cooperazione fra i due continenti (4)

- È proprio in visione di rapporti commerciali rafforzati, infatti, che sono stati firmati memorandum d'intesa fra Ue e Argentina, Uruguay, Cile, Honduras, El Salvador e Ecuador. Sullo sfondo dei rapporti fra i due continenti, la conclusione dell'Accordo Ue-Mercosur, in stallo per le preoccupazioni espresse dal Brasile nei confronti delle clausole di salvaguardia ambientale che l'Ue vorrebbe inserire nel testo. Accordo sul quale, a più riprese, i leader europei hanno espresso fiducia per una possibile conclusione entro la fine dell'anno. "Sono molto fiduciosa, soprattutto dopo questi due giorni, che nei prossimi mesi saremo in grado di concludere i negoziati sull'accordo Ue-Mercosur", ha detto von der Leyen nel corso della conferenza finale del vertice di Bruxelles. "L'ambizione è quella di appianare al più presto le divergenze ancora esistenti e di concludere i negoziati al più tardi entro la fine di quest'anno", ha poi aggiunto. (segue) (Beb)