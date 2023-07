© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha ringraziato l'omologo degli Stati Uniti, Joe Biden, per la dedizione crescente a favore della cooperazione e dell'integrazione nella regione, per aver trovato e cercato altri partner per la pace con Israele e per aver cooperato insieme su così tante questioni regionali. E' quanto dichiarato da Herzog durante il bilaterale con Biden. (Was)