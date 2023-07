Piemonte: assessore Sviluppo economico, positivo fare gioco di squadra tra regioni che trainano l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mettere a sistema le rispettive competenze, scambiarsi informazioni utili, fare gioco di squadra tra regioni che trainano l'economia scambiando le buone pratiche per la messa a terra dei bandi e delle risorse a favore del sistema imprenditoriale. Lo ha affermato l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Piemonte Andrea Tronzano commentando la Cabina economica del Nord-Ovest che si è svolta oggi a Genova e a visto partecipare anche la Lombardia e la Liguria. "Pensiamo allo sviluppo di settori importanti e in espansione come aerospazio e semiconduttori o altri altrettanto decisivi come logistica e automotive Quello odierno è un passo sicuramente efficace che è in linea anche con le richieste delle imprese che vedono nella collaborazione tra Piemonte Lombardia e Liguria un valore aggiunto", ha continuato Tronzano. Dal dialogo tecnico-politico e da quello con le associazioni è emersa la necessità da un lato di condividere nel breve termine strategie, in ambito della nuova programmazione Fesr, per armonizzare i bandi in favore delle imprese, con particolare attenzione all'estensione di strumenti già apprezzati che hanno attivato le singole amministrazioni; dall'altro la volontà di individuare nel medio-lungo termine cinque settori industriali di sviluppo macroregionale: l'aerospazio, l'automotive, l'industria energetica, la logistica e i microchip. (Rpi)