Lombardia: Guidesi, incontro proficuo a Camera Commercio Genova, verso obiettivi comuni

- Il confronto “è stato estremamente proficuo”. La prossima tappa di questo percorso “sarà in Lombardia: andiamo avanti verso obiettivi comuni. A dirlo è l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, in occasione dell’incontro odierno tra imprenditori e assessori alle attività produttive di Liguria, Lombardia e Piemonte, partito dalla Camera di Commercio di Genova. “Strutturiamo una collaborazione strategica con il coinvolgimento degli stakeholder” ha sottolineato Guidesi. “Facciamo sistema tra le nostre tre Regioni con il contributo importante delle aziende, attivando strategie per i singoli settori produttivi per anticipare i tempi attraverso le grandi capacità di ingegno dei nostri imprenditori, la qualità dei loro lavoratori e il sano rapporto pubblico-privato che per la Lombardia è sempre stato un punto di forza” ha concluso. Dal dialogo tecnico-politico e da quello con le associazioni è emersa la necessità da un lato di condividere nel breve termine strategie, in ambito della nuova programmazione Fesr, per armonizzare i bandi in favore delle imprese, con particolare attenzione all'estensione di strumenti già apprezzati che hanno attivato le singole amministrazioni; dall'altro la volontà di individuare nel medio-lungo termine cinque settori industriali di sviluppo macroregionale: l'aerospazio, l'automotive, l'industria energetica, la logistica e i microchip. (Com)