© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I miei auguri di buon compleanno a Sami Modiano per i suoi 93 anni". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Una persona straordinaria - ha proseguito Meloni - che ho avuto il piacere di incontrare in occasione della festa di Hannukah e che tutti noi ringraziamo per il suo impegno al servizio della testimonianza e della memoria”. (Rin)