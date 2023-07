Libia: capo Consiglio di presidenza e premier Dabaiba discutono del lavoro della commissione per la spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio presidenziale libico, Mohamed al Menfi, ha incontrato il premier del governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, con cui ha discusso della positiva collaborazione tra tutte le istituzioni statali per il buon esito dei lavori della commissione formato dal Consiglio di presidenza per regolare la spesa pubblica e migliorare la trasparenza. Durante l'incontro, le parti hanno discusso degli sforzi locali per lo svolgimento delle elezioni e del coordinamento con i Paesi della regione interessati al dossier libico, per unificare gli sforzi internazionali per sostenere la Libia nello svolgimento delle elezioni, secondo leggi eque e imparziali. (Lit)