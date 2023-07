Roma: Mollicone (Fd'I), appello a Gualtieri per salvaguardare botteghe storiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tutelino le botteghe storiche a Roma "come la macelleria Annibale e lo storico caffè Greco di via dei Condotti: lanciamo un appello al Sindaco di Roma Gualtieri per intervenire immediatamente. Salvaguardare i mestieri che sono a rischio così da mantenere, anche nelle strade della Capitale, attività storiche, botteghe d'arte, locali tradizionali." Così in una nota il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone. (Com)