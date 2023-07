Antitrust: Assessore grandi eventi Roma, bene l'inchiesta su Colosseo, intervenga Governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottima la notizia che arriva dall'Antitrust. Ora il Governo intervenga per debellare questo fenomeno illecito che danneggia l’immagine della nostra città. È inaccettabile che i 'bagarini' online speculino sui nostri monumenti più importanti e sui turisti. L'inchiesta dell'Antitrust ci rincuora ma serve immediatamente un intervento del Ministro Sangiuliano. Non è possibile che turisti, guide e operatori siano costretti a ricomprare i biglietti rincarati del Colosseo peraltro da società estere.È una vergogna che denunciamo ormai da tempo e che deve essere risolta". Lo dichiara in una nota Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, al Turismo, alla Moda e allo Sport di Roma Capitale (Com)