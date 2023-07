Trasporti: incontro Salvini-Urso, focus su taxi, Ncc e caro-voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Al centro del colloquio, molto cordiale e collaborativo, sono stati affrontati alcuni dossier di interesse comune come quello di taxi, Ncc e caro-voli. È stato fatto il punto della situazione, gettando le basi per alcune proposte concrete e ragionevoli. (Rin)