Rifiuti: Boschi (IV), sì al termovalorizzatore, ora o mai più, chiudere stagione dei rinvii

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Italia Viva "è sempre stata a favore del termovalorizzatore a Roma. Oggi diciamo 'ora o mai più', perché si deve chiudere la stagione dei rinvii e dei ritardi, la città non può più aspettare". Lo dichiara in una nota Maria Elena Boschi che oggi è intervenuta all'incontro "Perché sì al termovalorizzatore a Roma" organizzato da Italia Viva in Campidoglio alla presenza del sindaco Gualtieri. "Il termovalorizzatore - spiega - riduce l'inquinamento, migliora la pulizia, e quindi anche la salute dei cittadini romani, e consentirà di abbassare le tasse locali dei rifiuti"."Un anno fa il movimento 5 stelle di Conte ha fatto cadere il governo Draghi proprio con il pretesto del termovalorizzatore. Dire si è una questione di credibilità politica", conclude. (Com)