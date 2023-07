Libia: inviato Onu e capo della Noc, necessario garantire continuità nella produzione petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato dell'Onu in Libia, Abdoulaye Bathily, ha incontrato oggi il capo della compagnia petrolifera libica, National Oil Corportation (Noc), Farhat Bengdara, con cui ha discusso dell'importanza di garantire che la produzione di petrolio continui senza ostacoli. Le parti hanno concordato di garantire la continuità della produzione e dell'esportazione di petrolio libico, nonché la necessità di affrontare le sfide della Noc. Le parti hanno sottolineato la centralità del ruolo della Noc per l'economia e la stabilità della Libia, con il sostegno della missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), riferisce una nota stampa della Noc. L'incontro giunge dopo che nel fine settimana scorso gruppi armati hanno bloccato la produzione in alcuni giacimenti nel Paese, tra cui El Feel e Sharara, nel quadro del braccio di ferro tra le autorità della Cirenaica e quelle della Tripolitania. (Lit)