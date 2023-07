Sicurezza: la Marina militare in assistenza a un peschereccio italiano nello Stretto di Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle prime ore del mattino di oggi, il pattugliatore Orione della Marina militare, impegnato in attività di vigilanza pesca nel Mediterraneo centrale, ha ricevuto richiesta di assistenza dal peschereccio italiano Orizzonte, raccolta prontamente dall’unità della Marina. Nave Orione - si legge in un comunicato stampa della Marina - appena raggiunta la distanza utile dalla zona interessata ha mandato in volo un elicottero che giunto nell’area, ha constato la presenza di una motovedetta libica nei pressi del motopesca Orizzonte e la presenza di alcuni militari libici a bordo di quest’ultimo. I militari libici, su richiesta del personale dell’elicottero, sono sbarcati dal motopesca per risalire a bordo della propria imbarcazione che ha lasciato l’area. Nave Orione giunta sul posto sta prestando assistenza all’equipaggio del motopesca Orizzonte.(Com)