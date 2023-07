Imprese: rinnovata partnership tra AC Milan e Banco BPM

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Scaroni, Presidente di AC Milan, e Giuseppe Castagna, AD di Banco BPM, hanno firmato questa sera, durante un evento tenutosi a Casa Milan, il rinnovo della partnership che vede la Banca Premium Partner e Official Bank del Club rossonero. "Si rafforza così il legame tra due realtà con una grande storia e un forte spirito innovativo che le hanno rese sinonimo di costante eccellenza a livello internazionale - si legge in una nota -. Un percorso di lungo periodo, che poggia le sue solide basi già su 10 stagioni caratterizzate da una virtuosa collaborazione capace di andare oltre l’aspetto sportivo e di business: con radici profonde nella condivisione di valori legati alla sostenibilità, alla solidarietà e all’inclusione, il connubio che unisce Banco BPM e AC Milan continua con l’impegno di generare insieme un impatto positivo sul territorio, sulle comunità e gli stakeholder di riferimento". “Siamo felici e soprattutto orgogliosi di poter proseguire un percorso comune - dichiara il Presidente di AC Milan Paolo Scaroni - che pone al centro valori importanti quale la responsabilità sociale, con un’icona storica dell’eccellenza italiana come Banco BPM. Mi piace definire questo nostro rinnovo, resiliente, soprattutto in questo periodo storico che stiamo affrontando tutti insieme: il Milan è una grande istituzione sociale e culturale che unisce oltre 500 milioni di appassionati nel mondo e, come Banco Bpm, sentiamo sempre forte il dovere di impegnarci a contribuire a indirizzare un cambiamento positivo nella società”. “Il rinnovo firmato oggi rappresenta un grande traguardo - aggiunge Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan - ma anche un trampolino di lancio per il prossimo futuro che vede insieme due brand così storici e importanti. Continueremo insieme a rispondere alle esigenze dei nostri stakeholder, siano essi tifosi o clienti, con forte impegno e passione per raggiungere insieme traguardi ambiziosi”. (segue) (Com)