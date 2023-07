Omicidio Bricca: Gip, i Toson hanno accettato il rischio dell’evento morte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma il gip scrive anche che “non vi sono elementi sufficienti però per affermare che gli indagati avessero preventivamente pianificato in modo specifico l'assassinio o il ferimento del loro bersaglio, ovvero che la loro intenzione fosse invece quella di porre in essere un (pur gravissimo) gesto intimidatorio. Sta di fatto però che le specifiche e concrete modalità con le quali l'azione si svolse e il tipo e l'offensività del mezzo prescelto per l'azione stessa (esplosione di almeno due colpi di revolver da una distanza di circa 19 metri dal basso verso l'alto da parte del passeggero di una moto, in direzione di un gruppetto di quattro persone che si trovavano, in piedi o sedute, riunite a poca distanza l'una dell'altra) fanno ritenere che nell'esecuzione del gesto i loro autori si potessero e dovessero rappresentare la possibilità dell'evento mortale come un rischio realisticamente possibile, previsto ed accettato come tale. Dunque, allo stato delle emergenze di indagine, appare configurata una tipica fattispecie di omicidio volontario con dolo eventuale”. (Rer)