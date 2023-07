Pnrr: Fd'I Senato, interrogazione a Fitto su Zes, conflitti interesse su commissario Romano?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Risulta che l'attuale commissario straordinario del governo della Zes Campania, nominato con Dpcm del 27 ottobre 2021, l'avvocato Giuseppe Romano, sia anche presidente del Consorzio per l'Area di sviluppo industriale (Asi) della provincia di Napoli e commissario straordinario del governo della Zes Calabria, nomina quest'ultima avvenuta sempre con Dpcm il primo agosto 2022. Per questo abbiamo rivolto al ministro Fitto un'interrogazione per sapere lo stato dell'arte degli interventi infrastrutturali previsti dal Pnrr per la Zes Calabria, nonché se sussistono o meno ragioni e condizioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, in capo all'avvocato Giuseppe Romano, laddove le stesse cariche siano assunte tutte e contemporaneamente dallo stesso soggetto". Lo dichiarano in una nota i senatore di Fratelli d'Italia Fausto Orsomarso, Antonio Iannone e Giovanna Petrenga. (Com)