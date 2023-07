Reggio Calabria: Salvini convoca Tavolo urgente su aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha convocato per domani pomeriggio al Mit un tavolo con Enav, Enac e la società di gestione Sacal. All’ordine del giorno la situazione dell’aeroporto di Reggio Calabria, con specifico riguardo per le limitazioni gravanti sullo scalo, anche alla luce dei provvedimenti adottati dopo l’emergenza che ha interessato lo scalo di Catania. Lo rende not il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit). (Com)