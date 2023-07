Inflazione: Federalimentare, valore listini vendita del prodotto giù di 7,4 punti percentuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra gennaio e maggio 2023 i listini di vendita dei prodotti dell’industria alimentare sono scesi di 7,4 punti percentuali, segno evidente che la spirale inflazionistica su energia e materie prime sta diminuendo progressivamente con evidenti benefici sulla produzione industriale. Lo comunica Federalimentare commentando i dati Istat. “L’istituto statistico – prosegue la nota – sottolinea come i prezzi alla produzione dell’industria alimentare complessiva siano rallentati, dal +14,8 per cento di gennaio, al +7,4 per cento di maggio, con un taglio di 7,4 punti percentuali sui listini di vendita. Emerge altresì che in questa fase congiunturale ci siano anche indicatori disomogenei nella catena complessiva”. “Al consumo – continua la Federazione – i prezzi dell’alimentare lavorato sono scesi, dal +14,9 per cento di gennaio al +11,9 per cento di giugno, con un taglio di tre punti. Ciò evidenzia come ci sia una differenza da parte della lunga filiera distributiva di adeguare i listini, dovuta in larga parte a quello che potremmo definire ‘effetto scorte’”. “Infatti – conclude Federalimentare – se l’industria alimentare ha fatto la sua parte riducendo i listini, non bisogna dimenticare che a valle esiste una lunga filiera fatta di intermediari, magazzini, logistica che, proprio per il cosiddetto ‘effetto scorte’ sta rallentando il passaggio nell’offerta ai consumatori di prodotti a prezzi più bassi”. (Rin)