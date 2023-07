Camera: Maschio (Fd'I), ok a istituzione Commissione inchiesta Il Forteto, approvazione in Aula entro luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi le Commissioni riunite, seconda e dodicesima, rispettivamente Giustizia e Affari sociali, hanno votato il mandato al relatore sulla proposta di legge per istituire una Commissione d’inchiesta sui fatti della comunità 'Il Forteto'. Una vicenda oscura, che si è protratta per decenni, con connivenze sospette, anche di istituzioni locali. Si tratta di una vicenda che vede minori risultare vittime di soprusi, quindi di fatti sui quali va fatta ulteriore chiarezza. Siamo soddisfatti che le commissioni abbiano concluso il lavoro. La proposta di legge va ora in Aula e si auspica che possa essere votata prima della fine di luglio". Lo dichiara Ciro Maschio (Fd'I), presidente della commissione Giustizia della Camera dei deputati. (Rin)