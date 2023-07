Auto: Andrea Rampini nominato presidente sezione Autobus di Anfia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato nominato nel quadro della nuova governance di Anfia il presidente della sezione Autobus dell'Associazione. E' Andrea Rampini, ad di Rampini Spa. “La conferma della Rampini Carlo Spa, nella mia persona, come rappresentante della sezione Autobus è per la nostra azienda motivo di orgoglio - ha affermato Rampini -. La filiera dell’autobus sta affrontando oggi numerose sfide, dalle normative molto stringenti guidate dal processo di decarbonizzazione, fino ad arrivare alle normative tecniche di miglioramento e modernizzazione in vigore già dal 2024 e che avranno un impatto estremamente significativo.Allo stesso tempo, ha però difronte una serie di opportunità come non accadeva da tempo, come il Pnrr e i relativi fondi che offrono la possibilità di velocizzare la transizione energetica grazie alle spinte verso l’Elettrico e la tecnologia Idrogeno. Sfide ed opportunità della transizione rappresentano un impegno notevole per le aziende della filiera. Al loro fianco e per il loro sostegno dedicherò le mie competenze ed il mio impegno a rappresentare gli associati della sezione autobus di Anfia", ha concluso. (Rpi)