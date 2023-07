Agroalimentare: Leonardi (Fd'I), Italia all'avanguardia in difesa di eccellenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo provvedimento pone l'Italia all'avanguardia nella difesa delle nostre eccellenze agroalimentari, siamo pionieri nella tutela della salute e dei consumatori. La dieta mediterranea è sinonimo di qualità e di benessere e siamo dunque a favore della difesa delle nostre tradizioni, costruite nei secoli. Il made in Italy ci rende riconoscibili in tutto il mondo e con queste norme poniamo l'accento sulle differenze e sulle peculiarità delle nostre produzioni. Il governo Meloni si impegna a tutelare queste eccellenze contro il cibo sintetico, la nostra è una battaglia di civiltà a difesa delle nostre imprese e della nostra salute e dunque siamo per il sì alla produzione di qualità e sì alla chiarezza nei confronti dei nostri consumatori". Lo ha dichiarato in Aula la senatrice di Fratelli d'Italia, Elena Leonardi.(Rin)