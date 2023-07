Cina-Algeria: Pechino accoglie con favore richiesta di Algeri di entrare nei Brics (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione congiunta sottolinea anche l'impegno dei presidenti algerino e cinese a sviluppare la cooperazione in vari settori come la politica, l'economia, la cultura, l'arte, la sicurezza e la difesa. Le due parti hanno ribadito l'importanza di preservare le rispettive sovranità e integrità territoriale. Sono stati inoltre firmati il piano di attuazione per la costruzione congiunta dell'iniziativa Belt and Road, il quinto piano di cooperazione strategica globale 2022-2026 e il piano di cooperazione triennale nei settori chiave 2022-2024. Secondo quanto riferito nella dichiarazione, la parte algerina ha ribadito il proprio sostegno alla posizione cinese su questioni come lo Xinjiang, Hong Kong e il Tibet, esprimendo la sua opposizione ai “tentativi di politicizzare le questioni relative ai diritti umani”. (segue) (Ala)