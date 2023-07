Cina-Algeria: Pechino accoglie con favore richiesta di Algeri di entrare nei Brics (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito della questione di Taiwan, l'Algeria ha ribadito il suo impegno per “il principio di una sola Cina”, affermando che “Taiwan è parte integrante del territorio cinese”. Allo stesso tempo, la Cina ha espresso il proprio sostegno agli sforzi dell'Algeria per preservare la sicurezza e la stabilità nazionale, accogliendo con favore il suo approccio allo sviluppo per una “rinascita economica globale”. Pechino ha accolto con favore anche il ruolo costruttivo e importante dell'Algeria sulla scena regionale e internazionale, evidenziando soprattutto gli sforzi del Paese nordafricano per “promuovere la riconciliazione e l'unità dei palestinesi”. Infine, si legge nella nota, il governo cinese si è congratulato con Algeri per la sua elezione a membro non permanente del Consiglio di sicurezza Onu. Da parte sua, il leader algerino ha invitato l’omologo cinese a visitare il Paese nordafricano, invito accolto con grande favore da parte cinese. (Ala)