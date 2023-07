Ue-Celac: Meloni, non dobbiamo confondere la pace con l'invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parola pace non va confusa con l'invasione. A dirlo il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento al vertice Ue-Celac. "Ho sentito molti parlare di pace. Penso però che dobbiamo dare alle parole il giusto significato che hanno: la parola pace non può essere confusa con la parola invasione, perché pace e invasione sono due concetti molto diversi, su questo bisogna essere franchi", ha detto. "E se qualcuno ritiene di poter confondere queste due parole non si rende conto che un mondo nel quale non dovesse più esistere il diritto internazionale, un mondo nel quale chi è militarmente più forte può liberamente invadere il suo vicino, non sarà mai un mondo di pace. Sarà semplicemente un mondo nel quale vige la legge del più forte", ha aggiunto. "Sarebbero le Nazioni più esposte a essere in pericolo e quindi io credo non solo che la guerra in Ucraina sia una nuova guerra coloniale, ma credo anche che sia una guerra fatta contro i più deboli", ha concluso Meloni. (Beb)