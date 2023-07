Brasile: Danimarca annuncia contributo per il Fondo Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Danimarca contribuirà al Fondo Amazzonia finanziando azioni contro i mutamenti climatici e la deforestazione in Brasile. Lo ha annunciato la prima ministra danese, Mette Frederiksen, nel corso di un incontro con il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, a margine del vertice Ue-Celac in corso a Bruxelles, in Belgio. Lo riferisce la presidenza brasiliana in una nota in cui evidenzia che "i due leader hanno discusso di ambiente e lotta alle disuguaglianze e si sono scambiati inviti a visitare i rispettivi Paesi". (segue) (Brb)