Migranti: Libia, le immagini dei subsahariani al confine con la Tunisia - video

- La Guardia di frontiera libica del governo di unità nazionale (Gun) ha diffuso un nuovo video in cui compaiono migranti subsahariani, che sarebbero giunti dalla Tunisia. Un militare libico afferma che “i migranti vengono spinti al confine con la Libia in pieno giorno, alle 15:00, e i confini sono lontani, pertanto hanno bisogno di lunghe ore per raggiungere i luoghi dove c'è acqua in Libia”. Nel video il militare mostra una bottiglia d’acqua prodotta in Tunisia per dimostrare che i migranti provengono dal Paese vicino, indicando il confine libico-tunisino. Secondo il militare, “migliaia di persone sono state espulse dalla parte tunisina, compresi bambini e donne, alcuni dei quali sono stati picchiati dalla parte tunisina per costringerli a entrare in Libia”. (Res)