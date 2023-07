Ue-Celac: Meloni ricorda Falcone e Borsellino il giorno prima della strage di via D'Amelio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio ha ricordato i giudici antimafia Falcone e Borsellino nel suo intervento al vertice Ue-Celac di Bruxelles. "Domani è il 19 luglio, in Italia è una data simbolica. Trentuno anni fa la mafia uccideva il giudice Paolo Borsellino, che insieme al giudice Giovanni Falcone aveva intentato il più grande processo contro la mafia mai esistito in Italia", ha detto. "Sono stati due martiri della lotta alla mafia e sono anche due dei principali attori ai quali dobbiamo gran parte di quello che sappiamo nella lotta contro il crimine organizzato. Sono stati loro ad averci insegnato quanto fosse importante combattere la mafia, combattere il crimine organizzato, anche lavorando fuori dai propri confini nazionali, con organizzazioni criminali che erano sempre più potenti e che non riguardavano più solamente le nostre società", ha aggiunto. (segue) (Beb)