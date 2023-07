Ue-Celac: Meloni ricorda Falcone e Borsellino il giorno prima della strage di via D'Amelio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È la ragione per la quale 23 anni fa le Nazioni unite hanno, proprio a Palermo, nella città di Falcone e Borsellino, avviato quella che noi conosciamo come convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Credo che questo sia un altro elemento fondamentale della nostra cooperazione, qualcosa su cui possiamo continuare a lavorare insieme, perché l'Italia è riconosciuta per essere una delle nazioni che hanno il know how maggiore, ma i risultati migliori in questa cooperazione li abbiamo ottenuti proprio con i partner dell'America Latina", ha poi proseguito Meloni. (Beb)