Torino: l'Università propone le visite mediche gratuite per i nuovi immatricolati

- L'Università di Torino sarà il primo ateneo d'Italia a promuovere la salute dei propri studenti attraverso l'offerta di visite mediche gratuite. L'iniziativa riguarderà circa 12 mila studenti. "Questa iniziativa - ha affermato Stefano Geuna, Rettore dell'Università di Torino – ci permette di offrire risposte immediate alla necessità di benessere di studenti e studentesse e inoltre ci indica quali azioni, quali scelte, quali campagne comunicative ed educative dobbiamo progettare per i prossimi anni per rispondere al meglio alle necessità di 'salute' dei nostri giovani. Promuovere una cultura diffusa del benessere nella comunità di UniTo è uno degli obiettivi fondamentali del Piano Strategico di Ateneo. Vogliamo contribuire a creare una realtà di studio e di ricerca attenta ai bisogni e alle aspirazioni di tutti e al benessere delle persone, favorendo un ambiente collaborativo, aperto al dialogo, inclusivo, attento a favorire la crescita personale e professionale", ha concluso Geuna.(Rpi)