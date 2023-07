Corea del Nord: il militare Usa arrestato stava per rientrare in patria dopo un provvedimento disciplinare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il militare statunitense arrestato oggi dalle autorità di Pyongyang, dopo avere attraversato illegalmente la linea di demarcazione al confine tra le due Coree, stava per rientrare negli Usa a seguito di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Il colonnello Isaac Taylor, portavoce del comando sub-unificato del Comando Indo-Pacifico Usa per le Coree, ha confermato che il militare si trovava nella Joint Security Area (Jsa), la zona di confine tra i due Paesi, come civile. “Riteniamo che sia stato preso in custodia dalle autorità nordcoreane, e stiamo lavorando per risolvere la situazione”, ha aggiunto. Un secondo funzionario anonimo ha precisato che “non ci sono prove che abbia cercato di disertare”. L’arresto è stato confermato in una breve nota anche dal Comando delle Nazioni Unite, il quale ha annunciato che “un cittadino statunitense ha attraversato illegalmente e senza autorizzazione la linea di demarcazione tra le due Coree”. L’identità del militare non è stata ancora confermata. (Was)