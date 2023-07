Ue-Celac: Meloni, accordo con Paesi Celac sia vantaggioso per entrambi, Italia fra i principali investitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue, l'America latina e i Caraibi possono scegliere "un'alleanza diversa, in nome dei valori della libertà, della democrazia, in nome della nostra comune identità, in nome del rispetto reciproco". A dirlo il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento al vertice Ue-Celac a Bruxelles. "Un'alleanza che forse si è un po' sfilacciata negli ultimi tempi, ma che noi possiamo riannodare con un filo nuovo e quel filo deve essere il filo di una cooperazione non predatoria ma paritaria, che deve assicurare pari benefici a tutti", ha detto. "I rapporti commerciali e strategici sono una chiave, per questo speriamo di riuscire a firmare l'accordo modernizzato con il Cile, sosteniamo gli sforzi della Commissione Ue per arrivare a un'intesa con il Messico, con i paesi del Mercosur che sia davvero vantaggiosa per entrambi", ha aggiunto. "Sono fiera, in termini di investimenti strategici e rapporti commerciali, del ruolo dell'Italia, che è uno dei principali investitori in America latina e nei Caraibi, con un livello di investimenti esteri complessivi pari a oltre 27 miliardi per il 2021", ha concluso. (Beb)