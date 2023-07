Minori: Malpezzi (Pd) su certificato filiazione, maggioranza garantisca diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Avevamo ragione noi: la proposta di regolamento Ue che la destra ha bocciato al Senato riguarda esclusivamente la tutela dei minori che godono del pieno riconoscimento dello stato di figlio in un paese membro dell’Ue e la loro libertà di circolare nello spazio europeo, conservando i propri diritti e la propria identità. Parliamo del riconoscimento alla libera circolazione di due milioni di minori che la maggioranza di governo ha scientemente deciso di lasciare privi di tutela, agitando lo spettro della maternità surrogata che non c’entra nulla. Il regolamento, infatti, non pregiudica la libertà di ogni Stato di vietare o meno la maternità surrogata nel proprio paese. Nulla cambierebbe in Italia, dove è reato. La maggioranza di governo dovrebbe fare pace con il linguaggio della verità". Lo scrive in una nota Simona Malpezzi, senatrice del Pd. (Com)