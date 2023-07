Ue-Celac: Meloni, viviamo in mondo troppo interconnesso, non possiamo salvarci da soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un mondo interconnesso, non possiamo salvarci da soli. A dirlo il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento al vertice Ue-Celac a Bruxelles. "Noi abbiamo vissuto in un mondo nel quale evidentemente eravamo convinti che potevamo salvarci da soli. Poi sono arrivati due choc come la crisi pandemica e l'aggressione russa contro l'Ucraina, e ci siamo resi conto che non era così, perché viviamo in un mondo troppo interconnesso", ha detto. "In quel mondo interconnesso, ogni choc produce un domino di conseguenze per ciascuno di noi, con il particolare elemento che quel domino di conseguenze impatta con maggiore forza sulle nazioni più esposte e sui paesi in via di sviluppo. Lo vediamo molto bene con il conflitto in Ucraina dove io credo che l'invasione russa sia chiaramente un atto soprattutto contro i paesi più vulnerabili", ha concluso. (Beb)