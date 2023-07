Casa: Milani (Fd'I), da mozione maggioranza nuovo piano che ripensa criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza abitativa "non si risolve con la solita politica di sinistra con un libera tutti. Noi con questa maggioranza che è al governo vogliamo ripristinare il concetto di legalità, perché è vero che la casa è un diritto di tutti ma non può essere a scapito di chi è inserito in una regolare graduatoria e si vede sorpassato senza alcun criterio da chi elude il circuito legale o da chi occupa abusivamente". Lo evidenzia in una nota Massimo Milani, deputato di Fratelli d'Italia e segretario della Commissione Ambiente della Camera. "Le mozioni delle opposizioni - prosegue - non possono essere condivise. La mozione unitaria della maggioranza punta ad un nuovo piano casa che tenga conto di molteplici aspetti tra cui l'esigenza di un rifinanziamento dell'edilizia residenziale pubblica e un nuovo piano delle politiche per la casa. E sappiamo che negli ultimi anni la mancata copertura dell'effettivo fabbisogno si è palesato nelle domande presentate che evidenzia l'inadeguatezza delle politiche messe in campo fino ad oggi. Gli strumenti attualmente disponibili rendono impossibile ipotizzare il pronto recupero dell'enorme ritardo accumulato, in termini di dotazione del patrimonio immobiliare destinato alla locazione sociale. La nostra mozione intende ridefinire i parametri economici che disciplinano l'accesso alle risorse pubbliche, anche alla luce della crescente diffusione di fenomeni di marginalità sociale. In fase di assegnazione degli alloggi ERP i requisiti economici contemplati dalla normativa vigente, anch'essi da rivedere, delegano la selezione degli inquilini all'Ente che si occupa del vaglio delle richieste eludendo del tutto il diritto alla permanenza. Disabili, persone con fragilità, anziani debbono avere la precedenza. Poi abbiamo bene in mente - conclude - il tema della rigenerazione urbana anch'essa contemplata nella nostra mozione che farà da guida per una vera transizione ecologica". (Rin)