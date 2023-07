Piemonte: la Regione investe oltre 20 milioni di euro per l'adattamento ai cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza dei territori e inoltre rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi anche nelle aree urbane. Sono questi gli obiettivi che si pone la giunta della Regione Piemonte con l'investimento di oltre 20 milioni di euro nella programmazione dei fondi Fesr che saranno assegnati attraverso due bandi che si apriranno in autunno. "Queste misure ci permettono di rispondere con soluzioni concrete a criticità presenti negli ambiti urbani – ha affermato l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati - La misura sulla forestazione va ad incidere anche sulla qualità dell'aria e con i fondi dedicati si potranno fare interventi volti non solo al miglioramento della qualità dell'aria ma anche al sequestro di anidride carbonica, alla mitigazione degli effetti dell'isola di calore urbana. In una parola migliorare il microclima. Stiamo procedendo celermente di bando in bando e tutte le misure che stiamo mettendo in campo, e questo è solo il punto di inizio di un percorso, hanno la finalità di concorrere al miglioramento dell'ambiente. Cinque bandi in sette mesi indicano la grande attenzione che la Regione riserva alle tematiche ambientali", ha concluso. (Rpi)